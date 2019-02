Homem é esfaqueado na barriga após defender o filho durante assalto

Um homem, cuja identidade será preservada, foi ferido a golpes de faca ao tentar proteger o filho durante um assalto, em Belém. O caso aconteceu no final da manhã de ontem (31), na Rua dos Mundurucus, bairro do Guamá. A vítima continua internada no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti (o PSM da 14) e apresenta um quadro clínico considerado grave. O acusado de ter cometido o crime foi preso ontem mesmo e autuado por tentativa de homicídio. Jorge Luis Teixeira Barbosa, idade não divulgada, deverá passar por audiência de custódia ainda hoje e caberá a Justiça determinar se a prisão em flagrante será transformada em preventiva.

O caso é investigado pela equipe da Seccional do Guamá. Moradores próximos ao local onde aconteceu o crime reclamam da falta de segurança na área. Relataram que a Polícia Militar tem feito rondas ostensivas na via, porém os assaltantes costumam atacar as pessoas depois que as viaturas passam e principalmente nos horários do almoço e início da noite.

De acordo com as primeiras informações, Jorge estava armado com uma faca e tentou assaltar o filho da vítima. O pai ao ver o jovem ser ameaçado interviu e acabou travando uma luta corporal com o assaltante e acabou sendo ferido na barriga.

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firme, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferida para o PSM da 14 de março. A faca atingiu o estômago, o diafragma e o baço. A vítima passou por cirurgia ontem mesmo.

Na Seccional a polícia levantou a ficha criminal de Jorge e constatou que ele já respondeu por crime de furto. Em 2014 ele roubou carnes e uma saca de farinha num açougue na cidade de Vigia, nordeste paraense.

Fonte: (Denilson D’almeida/Diário do Pará)