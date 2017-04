Hospital de Tucuruí faz campanha para doação de cabelo para pacientes

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia Dr Vitor Moutinho (Unacon), em Tucuruí, no sudeste do Pará, vai promover a campanha “Rapunzel Solidária” para coleta de cabelos que serão transformados em perucas. A Organização Não Governamental dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (Orvam) faz a produção de perucas e as distribuem para jovens e mulheres com câncer e vítimas de escalpelamento.

O dia das doações será na próxima sexta-feira (31), na sede da unidade, que fica ao lado do Hospital Regional de Tucuruí, a partir das 8h30. A ação que está sendo organizada pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da unidade. De acordo com o diretor executivo da unidade Thiarle Dassi, a campanha está movimentando os colaboradores da unidade e a comunidade local. “Estamos buscando apoio de instituições parceiras e da imprensa local para incentivar o maior número possível de doadores de cabelos e isso também inclui homens”, destacou, ressaltando o compromisso dos colaboradores para êxito da mobilização.

A ação também contará com o apoio de cabeleireiros da cidade para garantir o corte de cabelo de quem vai doá-los. A unidade atende usuários adultos egressos da própria unidade e também os encaminhados pela Central de Regulação de Marabá.

A Unacon Tucuruí é administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Serviço

Texto: G1 PA

Foto: Divulgação/Unacon