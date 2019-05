Hospital Geral de Ipixuna do Pará oferece vagas na área administrativa

O Hospital Geral de Ipixuna do Pará (HGI), no nordeste paraense, realiza processo seletivo para os cargos de Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo e para Auxiliar de Refrigeração.

Os interessados nas vagas de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo devem enviar currículos, exclusivamente para o email: selecao.ipixuna@indsh.org.br, até a próxima sexta-feira (31). Estas vagas também estão disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcD), que devem encaminhar laudo descritivo anexo ao currículo.

Já os interessados na vaga de Auxiliar de Refrigeração, devem enviar seus currículos para o email: selecao.ipixuna@indsh.org.br, até o dia 03/06/2019.

No entanto, ressaltamos que os currículos passarão por triagem que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para as vagas ofertadas.

Com a seleção efetivada, os candidatos que tiverem seus currículos aprovados nessa fase, serão contatados pelo Departamento Pessoal do hospital, que informará local, dia e hora da realização das provas e entrevistas.

Para concorrerem às vagas de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo os candidatos devem possuir os seguintes conhecimentos e habilidades: Ensino médio completo, Word, Excel, língua portuguesa fluente e experiência na função.

Para concorrerem à vaga de Auxiliar de Refrigeração, os candidatos devem possuir os seguintes conhecimentos e habilidades: Ensino médio completo, conhecimento em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado/ split e câmaras frias, tendo experiência comprovada.

Estrutura do HGI – A unidade presta assistência de baixa e média complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo 23 municípios compreendidos pela Região do Capim e com uma população estimada de 800 mil habitantes.

Assim como nos demais hospitais regionais do Pará, para obter atendimento, os usuários são referenciados dos hospitais municipais e passam por avaliação tanto pela Central Regional de Regulação quanto pelas Centrais Municipais de Regulação.

De acordo com o caso, perfil e oferta de vagas em leitos, é validado o encaminhamento do usuário ao atendimento no Hospital Geral de Ipixuna do Pará.

Nos casos de emergências e urgências, via SAMU e/ou Corpo de Bombeiros, o hospital recebe os usuários diretamente pelo Pronto Atendimento, tendo equipe de suporte nas 24h.

O HGI conta com uma equipe multidisciplinar constantemente capacitada, formada por médicos, enfermeiros, nutricionista, assistente social, pedagoga, farmacêuticos, biomédica, técnicos de enfermagem e técnicos em radiologia, bem como equipe administrativa e de apoio.

Serviço: O Hospital Geral de Ipixuna do Pará (HGI) fica localizado na Rua Principal, s/n, bairro: Centro, em Ipixuna do Pará. Mais informações pelo telefone: (91) 3811-2631.

