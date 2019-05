Hospital Regional de Marabá orienta sobre prevenção das hepatites virais

Em alusão ao movimento “Maio Vermelho”, que sensibiliza a população para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado das hepatites, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), gerenciado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em Marabá (PA), orientou os colaboradores da Unidade sobre os principais sintomas e formas de transmissão da doença. As informações foram repassadas durante a 12ª Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (SIPAT), realizada neste mês, com o tema “Segurança 360º: a segurança do trabalho aplicada a todas as áreas da vida”.

As hepatites virais são inflamações no fígado provocadas por vírus. Elas são classificadas por letras do alfabeto (A, B, C, D e E), sendo as mais comuns no Brasil as hepatites A, B e C. Segundo o Ministério da Saúde, entre os anos de 1999 a 2017, 13.561 casos de hepatites foram registrados no Pará. Desse total, 745 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença.

A transmissão da hepatite A se dá de forma fecal-oral, por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados. No caso da hepatite B, a doença pode ser transmitida sexualmente, durante a gestação ou no parto, e a partir do compartilhamento de objetos como seringas, agulhas, escova de dentes, lâminas de barbear e alicates de unha. Já a hepatite C é transmitida principalmente por via sanguínea.

Além da prevenção da hepatite, durante a 12ª SIPAT do Hospital Regional de Marabá também foram abordados assuntos como segurança no trânsito, bem-estar e qualidade de vida, infecções sexualmente transmissíveis e biossegurança. A programação contou com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, do Centro de Testagem e Aconselhamento de Marabá, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Marabá e da SOS Consultoria Empresarial de Marabá.

“Todos os palestrantes, de diferentes áreas e saberes, trouxeram informações importantíssimas para a segurança e o bem-estar dos profissionais do Hospital no ambiente de trabalho. A ação foi desenvolvida pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, com a participação de diversas instituições parceiras”, disse a enfermeira do Trabalho do HRSP, Cinthia Miranda.

Sobre a Unidade

O HRSP tem 115 leitos, sendo 77 de Unidades de Internação e 38 de Unidades de Terapia Intensiva. Possui perfil cirúrgico e habilitação em Traumato-ortopedia pelo Ministério da Saúde, oferecendo atendimento gratuito nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Buco-maxilo-facial,Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Fisioterapia, Infectologia, Medicina Intensiva adulto, pediátrica e neonatal, Nutrição, Obstetrícia de Alto Risco, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Neurocirurgia, Terapia Ocupacional, Traumato-ortopedia, Nefrologia e Anestesiologia.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de onze Estados brasileiros – a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativo, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

