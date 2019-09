Hospital Regional de Marabá reforça práticas para o uso seguro de medicamentos

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), gerenciado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em Marabá (PA), realizará na próxima quinta-feira, 12/9, seu II Workshop da Farmácia. Na ocasião, serão abordados protocolos na assistência ao usuário e as práticas adotadas na unidade para reduzir ocorrências relacionadas ao uso incorreto de medicamentos.

Este tema é uma preocupação mundial, uma vez que dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 30% dos eventos adversos ocorridos em hospitais e na atenção primária estão relacionados com erros de medicação e processos inseguros envolvendo o uso de medicamentos.

Direcionada para os colaboradores da Unidade, a programação detalhará a atuação dos profissionais do setor no processo de recuperação dos pacientes internados e as medidas de segurança implantadas no Hospital como barreira para evitar o uso irracional de medicamento. Esta é mais uma ação para capacitação e aprimoramento dos profissionais do HRSP.

“Além das atividades logísticas tradicionais, a Farmácia Hospitalar deve desenvolver ações assistenciais que contribuam para a qualidade e racionalidade do processo de utilização dos medicamentos e para a humanização da atenção ao usuário. Sendo assim, as ações do farmacêutico hospitalar devem ser registradas com o objetivo de também contribuir para a avaliação do impacto dessas ações na promoção do uso seguro e racional de medicamentos e de outros produtos para a saúde”, explica a supervisora de Farmácia do Hospital Regional de Marabá, Jaciana Coelho.

Serviço: II Workshop da Farmácia

Quando: Quinta-feira, 12/09, às 15h

Onde: Hospital Regional do Sudeste do Pará (Rod. PA 150, s/n, em frente ao Centro de Convenções – Marabá)

Sobre a Unidade

Referência em atendimento de média e alta complexidades para 22 municípios paraenses, o Hospital Regional de Marabá tem 115 leitos, sendo 77 de Unidades de Internação e 38 de Unidades de Terapia Intensiva. Possui perfil cirúrgico e habilitação em Traumato-ortopedia pelo Ministério da Saúde, oferecendo atendimento gratuito nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Buco-maxilo-facial,Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Fisioterapia, Infectologia, Medicina Intensiva adulto, pediátrica e neonatal, Nutrição, Obstetrícia de Alto Risco, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Neurocirurgia, Terapia Ocupacional, Traumato-ortopedia, Nefrologia e Anestesiologia.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

