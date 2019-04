Ian Matos, paraense da seleção brasileira e atleta olímpico, já pensa no Pan

Os Jogos Pan-Americanos serão disputados em Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto. Ainda falta um bom tempo, mas o paraense Ian Matos já está pensando na competição. Natural de Muaná, o atleta da seleção brasileira de saltos ornamentais e do Fluminense (RJ) vai disputar três provas: trampolim de 3m, 3m sincronizado e 1m. Será mais um evento de peso na carreira internacional de Ian.

O atleta de 29 anos já defendeu o Brasil em várias competições importantes, como Olimpíada (2016), Mundial de esportes aquáticos (2015 e 2017), Copa do Mundo (2016), Jogos Pan-Americanos (2011 e 2015) e Jogos Sul-Americanos (2010 e 2014).

Ian comentou a respeito do que espera em relação ao Pan: “Quero ficar entre os oito primeiros colocados. Nos saltos ornamentais, temos três países no Pan que são da elite mundial e com medalhas nas últimas Olimpíadas: Canadá, EUA e México, além da Colômbia, que tem um masculino muito forte”.

“Agora que voltei de competição, estou mais tranquilo. Como tenho bastante tempo até o Pan, dá para trabalhar bastante a base de alguns saltos”, concluiu.

As últimas conquistas de Ian aconteceram no Troféu Brasil, realizado em Brasília (DF) no mês passado. Ele foi campeão do trampolim de 3m e do sincronizado de 3m (junto com Luiz Outerelo), modalidade onde tem 15 títulos nacionais. Na mesma competição, Ian ficou em terceiro lugar no sincronizado misto de 3m.

André Lacerda