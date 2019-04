Imagens mostram mulher agredida em assalto no Bairro Betânia

Uma mulher foi vítima de um roubo praticado com bastante violência na manhã de terça-feira no Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou a ação de dois bandidos que chegam em uma motocicleta para roubá-la.

Ela está com o celular em uma das mãos no passeio da Rua Pamir, em frente ao número 46, quando a dupla se aproxima. Percebendo algo estranho, ela tenta se afastar, mas o garupa coloca a perna na frente e ela cai no chão quando começava a tentar correr.

O ladrão puxa o celular da vítima com violência enquanto ela está caída no asfalto e sobe na moto, que deixa o local com os dois criminosos. Segundo a PM, a vítima teve escoriações no braço esquerdo e tornozelo e foi atendida em um centro de saúde da região.

www.em.com.br