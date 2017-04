Incra discute titulação com movimentos sociais no Sul do Pará

Acontecerá na manhã desta sexta-feira (07), na sede da prestadora Agropará, em Redenção, uma grande reunião entre o Incra, os movimentos sociais do campo e as associações de trabalhadores rurais do Sul do Pará. A pauta é a titulação dos projetos de assentamento da região.

A convite das associações, o superintendente regional do Incra Sul do Pará, Asdrúbal Bentes, estará na reunião, junto com o chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária, Zacarias Costa, e o chefe da Divisão de Desenvolvimento, Claudeck Ferreira. Estão sendo formados grupos de trabalho que atuarão em toda a região, visando acelerar os trabalhos de titulação e desenvolvimento dos assentamentos.

A reunião tratará da área de influência da Unidade Avançada do Incra de Conceição do Araguaia, composta pelos municípios: Conceição do Araguaia, Cumarú do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia e Xinguara.

Fonte: Pebinha de açúcar