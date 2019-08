Iniciadas as reuniões com a comunidade sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos

Com o objetivo de ouvir da comunidade os principais problemas encontrados no dia a dia da cidade relacionados aos resíduos sólidos (popularmente chamado de lixo), a Prefeitura de Parauapebas realiza uma série de reuniões para coletar informações que serão utilizadas na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).

A primeira reunião foi realizada na segunda-feira (19), no Ceup, e contou com participação de representantes da comunidade. “Nós temos muitos problemas com a questão do lixo, eu moro no bairro Primavera, perto do Rio Parauapebas, e vejo muita sacola por lá e eu vim pra falar desses problemas e ouvir o que será feito para melhorar isso na nossa cidade”, relatou José Braga, comerciante, que participou da reunião de segunda.

As reuniões ocorrem ao longo dessa semana em escolas públicas, sempre às 18h, com o seguinte cronograma: 20.08.2019 (terça-feira), na Escola Olga da Silva, localizada à Rua Santo Antônio, S/N, bairro Altamira; 21.08.2019 (quarta-feira), na Escola Terezinha de Jesus, localizada à Av. F. Qd. Especial S/N, bairro Cidade Jardim; 22.08.2019 (quinta-feira), na Escola Sandra Maria, localizada à Rua Central nº123 Bairro Novo Brasil. Ao todo são cinco reuniões, com a comunidade da zona urbana, e duas com a comunidade da zona rural.

Sobre o Plano de Resíduos Sólidos

O Plano vai nortear ações do município para um cenário de 20 anos no que tange à destinação correta dos resíduos sólidos produzidos, focando a sustentabilidade. A elaboração do plano é feita pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Seplan) que realiza diversas frentes de consultas públicas e levantamento de informações técnicas.

“Este plano é uma condição fundamental para que nosso município continue tendo acesso aos recursos da União Federal Brasileira, destinados ao setor de resíduos sólidos”, informa Lauriane Rodrigues, coordenadora de Planos Institucionais da Seplan.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP