Inscrições abertas para a 1º Semana de Formação Cultural de Parauapebas

Um evento inédito no município e região, que visa fortalecer o seguimento cultural por meio da qualificação e incentivo ao empreendedorismo dos produtores culturais, esta é a proposta da 1º Semana de Formação Cultural de Parauapebas. A programação será realizada entre os dias 22 e 26 de abril e contará com workshop, palestras, oficinas e a participação de palestrantes com grande experiência em produção cultural.

O evento é direcionado aos produtores culturais de Parauapebas e região, a inscrição é gratuita e deve ser feita no site https://doity.com.br/semana-de-formacao, onde está descrita toda a programação de atividades para os cinco dias de evento.

“O investimento na formação e na qualificação dos profissionais da cultura é fundamental para potencializar o papel deste setor produtivo como eixo de desenvolvimento para o município. Nada mais vital e oportuno que propiciar um espaço para promover o pensamento, a troca cultural e artística e a proposição de ações de formação profissional na área da cultura”, destacou o secretário de Cultura do município de Parauapebas, Saulo Ramos.

Convidados especiais

A secretária estadual de Cultura, Úrsula Vidal, participará da abertura oficial do evento, e vai compartilhar um pouco da sua experiência em uma roda de conversa no segundo dia de programações. Ela é jornalista, radialista, produtora audiovisual e ativista cultural e conta com mais de 30 anos de experiência.

Outro convidado especial para o evento é João Clóvis Oliveira, diretor de oficinas e iniciação artística da Fundação Cultural do Pará, que vai palestrar sobre a Gestão Cultural e Seus Desafios. O mestre de bateria da escola de samba Grande Rio, Thiago de Souza Salgado, vai ministrar uma oficina de percussão para bateria de escola de samba.

