Inscrições estão abertas para 3º Seminário de Educação Especial de Canaã

Discutir e trocar experiências na educação especial. Esses são alguns dos objetivos do 3º Seminário de Educação Especial de Canaã dos Carajás, que será realizado no próximo dia 24 de maio, na Escola Municipal de Tempo Integral Ronilton Aridal, com o tema “Aspectos pedagógicos e familiares”. A programação, que durará o dia todo, contará com palestras e oficinas.

As inscrições já podem ser feitas, apenas pela internet (clicando aqui), e são gratuitas, contudo as vagas são limitadas. O Seminário é voltado para educadores, familiares de alunos especiais e para a sociedade em geral.

Na programação, a manhã será reservada para palestras. À tarde, será a vez das oficinas. Ao todo, serão realizadas 12 oficinas, com desde o planejamento de atendimento na educação, até o uso da educação musical e o ensino de libras.

Veja a lista completa de oficinas abaixo:

Oficina 1: Deficiência Intelectual – DI – práticas pedagógicas e intervenções comportamentais

Oficina 2: Psicomotricidade na perspectiva da educação inclusiva

Oficina 3: Plano de Atendimento Individual – PDI – estratégias de ensino, avaliação continuada e práticas pedagógicas

Oficina 4: Adaptações curriculares: adaptando para incluir 1

Oficina 5: Adaptações curriculares: adaptando para incluir 2

Oficina 6: Libras: Construção de jogos para alfabetização

Oficina 7: Transtornos e dificuldades de aprendizagem: Dislexia, disgrafia, discalculia e TDAH

Oficina 8: Garantias de direitos: Público alvo da educação especial

Oficina 9: Educação Musical e inclusão

Oficina 10: Braile: Reconstruindo o conceito de dEficiência

Oficina 11: TEA – Transtorno do Espectro Autista: intervenção e acompanhamento pedagógico

Oficina 12: Adaptações curriculares: Adaptando para incluir 3

