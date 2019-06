Irreverência e muita diversão marcam a 1ª noite do JECA TATU

O maior festival junino da região já começou e foi avaliado de forma muito positiva pelos visitantes. “Amo esta época do ano. São as quadrilhas, as comidas típicas. É tudo muito animado”, conta Carla Mendes, técnica de enfermagem, que prestigiou a primeira noite do festival.

Com o tema “ao som da sanfona da nossa gente”, o Jeca este ano homenageia os sanfoneiros de Parauapebas. São eles: Monteirinho do Acordeon, Manelim do Forró, Juquinha do Acordeon e Zequinha do Acordeon que se apresentou depois do cantor Wesley Solluo, fechando com chave de ouro na noite desta quarta-feira (26). “Estou muito feliz por essa homenagem em virtude da minha arte”, declara, emocionado, Zequinha.

Depois de acompanhar a chegada da carroçada, o público prestigiou a apresentação de quadrilhas convidadas, como a Explosão Caipira de Curionópolis, Fuzuê Junino da escola Domingos Cardoso de Parauapebas e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Rio Verde que levou para arena mais de trinta idosos esbanjando animação.

“É muito bom se apresentar, a gente fica muito feliz porque ensaiamos muito pra fazer bonito para o público”, conta o noivo da quadrilha, seu Luís Dias.

A primeira noite do festival ainda contou com os concursos do casal Jeca Tatu, Miss Caipira e Miss Caipira Gay.

Jeca Tatu da nossa gente

O festival este ano foi todo produzido por pessoas da cidade durante as oficinas que envolveram cinquenta jovens das agremiações juninas de Parauapebas. “A gente agradece a confiança em nosso trabalho. Produzimos tudo com muita dedicação e muito amor para que o público possa aproveitar o Jeca realmente feito por gente daqui”, afirma Juan Lima, presidente da quadrilha Fúria junina.

“Através das oficinas esses jovens vão se capacitando ainda mais e aprimorando o seu talento. Podendo assim, desenvolver trabalhos aqui ou em outras cidades. Além dessa oficina específica para o Jeca, estamos realizando, desde o início do ano, várias outras que visam qualificar a nossa gente”, explica Saulo Ramos, secretário municipal de Cultura.

Confira a programação desta quinta-feira (27)

Apresentação das quadrilhas:

– Só Triscando

– Rei do Cangaço

– Fora da Roça

– Flor do Futucai

– Os Caipiras

– Os Matutos

– Explosão Junina

– Encanto Junino

– Príncipe da Roça

Palco Principal

– Dany Rodrigues

– Manelim do Forró

– Grupo de carimbó Raízes Parauara

Texto: Anne Costa

Fotos:Lucas Dias/Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP