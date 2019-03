Juventude de Parauapebas será beneficiada com ações da prefeitura

2019 será um ano marcado pelas políticas públicas para a juventude da cidade e do campo. Tanto que a Prefeitura de Parauapebas vem intensificando o diálogo com lideranças e entidades que trabalham com este público. Para Francisco Cleiton, coordenador municipal da Juventude (CMJ), que assumiu a pasta em janeiro com o planejamento fechado, o momento é de unir forças e concretizar as ações.

“Temos a missão de atender todas as expressões da juventude de Parauapebas consolidando uma política de governo que venha contribuir e impactar de forma muito positiva na vida desses jovens”, afirma Cleiton.

Lideranças e entidades juvenis participaram de um encontro com a equipe da CMJ e na ocasião foram anunciados projetos importantes que vão beneficiar o jovem. Entre eles, o Cursinho Popular. “Estamos trabalhando na implantação do cursinho popular para que o jovem que vem da escola pública possa ter condições de conquistar vagas na universidade em ampla concorrência”, afirma Girlan Pereira, coordenador do Trabalho, Emprego e Renda, que no evento representou o prefeito Darci Lermen.

As boas notícias não param por aí. Além de dar seguimento com os encontros temáticos pelos bairros, Caravana ID Jovem e Copa Futsal, o planejamento da CMJ prevê a implantação de um Cursinho Popular ainda neste semestre, realização da Conferência Municipal da Juventude, elaboração do Diagnóstico, realizar Workshop de Empreendedorismo Juvenil, Festivais, Circuito de Esportes Radicais e várias outras ações.

“Assim, o jovem terá alternativas para seguir um caminho produtivo. A gente tá com uma expectativa bastante positiva para que 2019 seja um ano de muitas ações para juventude”, afirma Moacyr Alcântara, presidente do Juventude Futebol Clube.

“Novos projetos foram apresentados e já dão um ânimo a mais para os jovens que precisam de políticas públicas”, declara Vanessa da Silva da Pastoral da Juventude.

Texto:Anne Costa

Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP