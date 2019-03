Ladrão de Celular é preso em flagrante

Jackson Feitosa Lima, 43 anos acusado de ter furtado um celular em uma loja, no km 100 na ultima segunda-feira, 25, em Eldorado dos Carajás é preso pela policia.

Segundo os policiais militares SD Assunção e SD Almeida, eles estavam no patrulhamento pela cidade, quando foram abordados pela vítima, Matheus Pereira de Lima, 20 anos que narrou aos PMs, que teria entrado em uma loja para comprar equipamentos, e estando entretido olhando as mercadorias, deixou o celular em cima do balcão da loja. Após olhar disse à proprietária que voltaria, porém ao entrar no carro, percebeu que estava sem o celular, voltou para dentro da loja e comunicou a dona da mesma.

Que de imediato disse que iriam olhar nas câmeras, onde foi identificado o ladrão, e para sua surpresa já conhecia o mesmo por estar por ali onde trabalham e residem.

Os policiais foram até o meliante e chegando lá deram voz de prisão e fizeram com que o mesmo entregasse o celular que ele havia furtado de cima do balcão da loja, o larapio devolveu o aparelho e depois foi conduzido para a delegacia onde responderá pelo crime cometido por ele.

Edson Luiz