Ladrão é linchado ao tentar assaltar no Bairro Novo Horizonte

Por pouco, Lucivaldo Campos Aires, de 25 anos, não passou da vida para a morte. Após ser identificado pela população como assaltante e de ainda ter sido flagrado com uma faca, ele levou uma “peia” da população. A taca foi grande.

O fato foi registrado na madrugada de sábado (1), por volta das 3 horas, no bairro Novo Horizonte. Lucivaldo estava na companhia de outro elemento sobre uma motocicleta. O “amigo da onça”, que ao ver a pisa do comparsa tomou rumo ignorado, ainda não foi identificado.

Lucivaldo foi apanhado pela população quando tentou assaltar mulheres que esperavam um ônibus na rua Kaena com Inglaterra, Novo Horizonte, Parauapebas.

Cientes do caso, via Centro de Controle Operacional (CCO), os policiais sargento Evaldo e cabo Evanilson foram até o local e tomaram o assaltante da fúria popular. De bandido, mas naquele momento, na condição de vítima, o detido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas para que recebesse os tratamentos necessários. Depois dessa, Lucivaldo pensará duas vezes em voltar ao mundo do crime.

Conforme o delegado José Euclides Aquino, ele ficará preso à disposição da justiça e deverá responder por tentativa de assalto.

Texto: Vinicios Nogueira