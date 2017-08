Liga Nacional de Handebol em Parauapebas

Está acontecendo na cidade de Parauapebas, O zonal Pará da Conferência Norte da Liga Nacional Masculina de Handebol, que teve inicio quarta-feira (23) e irá até domingo (27). Sete equipes foram divididas em duas chaves e disputarão os jogos no Ginásio Poliesportivo Municipal da cidade.

No grupo A estão Clube do Remo/Handteam e Paysandu S.C., ambos de Belém, além da Adena, de Abaetetuba. Na chave B conta com Carajás H.C., de Parauapebas, H. C. Vigia, de Vigia de Nazaré, Colégio Sucesso, de Belém, e A.D.S.C. Tupã, de Santarém.

As equipes se enfrentam em turno único, sendo que os dois primeiros colocados de cada grupo fazem as semifinais. Na sequência, os finalistas se classificam a fase final da Conferência Norte, que será realizada em Manaus (AM) junto com outras seis equipes dos demais estados da região.

“A expectativa é muito grande, pois todos estão visando à classificação para a Região Norte e também para a fase seguinte. Não existem favoritos e vamos ter sete equipes disputando as duas vagas. Com certeza, cada jogo será uma final”, disse Lúcia Martins, presidente da Federação de Handebol do Estado do Pará.

Os dois finalistas desta conferência garantem vaga na segunda fase da Liga Nacional e se juntam a quatro equipes da Sul-Sudeste, duas da Nordeste e duas da Centro-Oeste.

Os dez times serão divididos em duas chaves. Chave A: 1º Sul-Sudeste; 4º Sul-Sudeste; 2º Nordeste; 2º Norte e 1º Centro-Oeste. Chave B: 2º Sul-Sudeste, 3º Sul-Sudeste, 1º Nordeste, 1º Norte e 2º Centro-Oeste. Cada grupo terá partidas disputadas em sede única, definida por estrutura local e ranqueamento.

Até agora, os únicos classificados para a segunda fase são da Conferência Centro-Oeste, que foi realizada em fase única em Anápolis (GO): a Mega Alfah Handebol (DF) e A.E.R.V/Rio Verde (GO) garantiram as vagas da região.

De acordo com Lúcia, a Liga Nacional estimula equipes e atletas a sempre melhorarem. “Sabemos que é uma competição de nível alto. As equipes do Pará vêm se preparando cada vez melhor para representarem o estado. A Liga Nacional faz com que os times e os atletas busquem, cada vez mais, uma melhora técnica e tática. Então, os clubes do Pará estão se reforçando a cada ano, e, consequentemente, a expectativa é muito grande de um resultado positivo na Liga Nacional”, acrescentou.

Zonal Pará da Conferência Norte / Liga Nacional Masculina

Chave A: Clube do Remo/Handteam; Paysandu S.C.; Adena

Chave B: Carajás H.C.; H. C. Vigia; Colégio Sucesso; A.D.S.C. Tupã

TABELA

23 de agosto

17h – Paysandu x Clube do Remo/Handteam

18h30 – Colégio Sucesso x Tupã

20h30 – Carajás H.C. x H. C. Vigia

24 de agosto

18h – Clube do Remo/Handteam x Adena

19h30 – H. C. Vigia x Colégio Sucesso

21h – Tupã x Carajás H.C.

25 de agosto

18h – Paysandu x Adena

19h30 – H. C. Vigia x Tupã

21h – Carajás H.C. x Colégio Sucesso

26 de agosto

17h – 4º colocado da Chave A x 3º colocado da Chave B

18h – 4º B x 3º A

19h30 – 1º A x 2º B

21h – 1º B x 2º A

27 de agosto

Partidas serão definidas de acordo com os resultados do dia anterior

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) está dando total apoio ao evento.