Mais de 11 mil famílias beneficiadas com moradia digna em 10 anos de Habitação

Realizar o sonho da casa própria para milhares de famílias! Tem sido essa a missão da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) desde a sua criação, em agosto de 2009. Uma década de trabalho desempenhando um papel muito importante: o resgate da dignidade das pessoas! Em todo esse tempo, mais de 11 mil famílias foram acolhidas pelo município, receberam as chaves das suas casas, assim como lotes dotados de infraestrutura, tendo hoje um ambiente melhor para criarem os seus filhos.

A Lei Municipal nº 4.386/2009 criou a Sehab como o órgão responsável pela Política Habitacional do município com o objetivo de universalizar o acesso da população de baixa renda à moradia com condições adequadas de habitabilidade, mediante instrumentos e ações de regulação normativa, regularização urbanística e jurídico-fundiária e de provisão para a execução das políticas habitacionais no município.

Por meio de ações realizadas em parceria com o Governo Federal e também com recursos próprios, os empreendimentos habitacionais tornaram-se realidade. Minérios, Alto Bonito, Vila Nova, Nova Carajás IX, Tropical e Ipiranga, Vale do Sol, Vila Nova II e Lar da Nossa Gente reforçam a missão: que é cuidar das pessoas.

Números de beneficiados por programa habitacional

PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida

Residencial dos Minérios – 1.000

Residencial Vila Nova – 650

Residencial Alto Bonito – 2.400

Residencial Nova Carajás IX – 1.194 (em construção)

Recursos Próprios

Tropical e Ipiranga – 4.328

Residencial Vale do Sol – 424

Residencial Vila Nova II – 76

Lar da Nossa Gente – 2.000

Texto: Jéssica Borges / Fotos: Ascom / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP