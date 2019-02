Mais de 4 mil vagas devem ser ofertadas com a entrega das novas escolas

A rede municipal de ensino de Parauapebas ganhará um reforço a mais. As obras em andamento de nove novas escolas, previstas para serem entregues a comunidade ainda este ano, devem beneficiar milhares de famílias, trazendo mais conforto e comodidade para estudantes e professores.

Na terça-feira, 12, o secretário de Educação, Luiz Vieira, e equipes técnicas da Semed e da Semob realizaram visita técnica em quatro destas obras. A primeira foi a da creche do bairro dos Minérios. Localizada na divisa com o bairro Cidade Jardim, a unidade educacional deverá comtemplar mais de 240 crianças. A escola de ensino fundamental Nelson Mandela, localizada no bairro Tropical, foi a segunda na lista das vistorias. Com uma área construída de 4.840,44 m2 e 14 salas de aulas, ela deverá atender mais de 1000 alunos.

Também foram visitadas as obras da creche do bairro Beira Rio II e da escola Aurino Gonçalves (bairro Parque das Nações). Segundo o secretário de educação a finalização dessas obras é uma de suas prioridades. “É um prazer poder acompanhar a finalização dessas obras. Nós queremos entregá-las à comunidade o mais breve possível. Vamos fazer um esforço para presentear a população com algumas escolas já no aniversário da cidade”, assegura o gestor.

“Ainda no primeiro semestre deverão ser entregues três creches, duas escolas de educação infantil e uma de ensino fundamental. Já no segundo semestre mais três obras devem ser entregues, sendo duas creches e uma unidade de educação infantil”, informou André Villar, afirmando que para 2020 tem mais inaugurações.

Para o pedreiro Gilmar Pereira, 37 anos, a satisfação em trabalhar na construção da escola Nelson Mandela é muito grande. “Eu moro neste bairro, passei um tempo desempregado e tive a oportunidade de trabalhar na escola onde futuramente meus filhos vão estudar. Isso para mim é muito bom”, externou o pedreiro, afirmando que a comunidade aguarda com muita expectativa a conclusão da obra.

Além das unidades escolares visitadas, estão em construção as escolas: Pingo de Gente (Bairro da Paz), Alto Bonito (residencial Alto Bonito) e Zelita Pereira (bairro Liberdade), além das creches do bairro Cidade Jardim e do bairro Apoena (WTorre).

Durante as vistorias, também marcou presença na escola Nelson Mandela, o presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, Luiz Castilho. “Eu acompanho essa obra desde a fundação e não imaginava a grandeza desse projeto. Essa é uma comunidade carece não somente com uma escola, mas de um complexo educacional” afirma o presidente se referindo a amplitude da construção.

Texto: Messania Cardoso

Fotos: Bruno Cecim

Semed/Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP