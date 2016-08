Mais de 40 mil pessoas visitam cemitérios de Parauapebas no Dia de Finados

A segunda-feira, 02, mal começou e dezenas de pessoas já se dirigiam até aos dois cemitários de Parauapebas, o do Bairro Rio Verde e o da estrada Faruk Salmen , para prestar homenagem aos parentes e amigos que já morreram. Ao final do dia, segundo os responsáveis pelos cemitérios, mais de 40 mil pessoas haviam passado pelos locais.

Já se preparando para o feriado do Dia dos Finados, quando são recebidos familiares de pessoas enterradas, a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMURB) realizou um trabalho de reforma em vários pontos dos dois cemitério, além de padronizar estacionamentos, proporcionando maior comodidade aos visitantes.

Como acontece todos os anos, os vendedores ambulantes aproveitam o grande movimento de pessoas para ganharem um extra com a venda de flores e badulaques para ornamentação e enfeite dos túmulos. A Secretaria Municipal de Urbanismo de Parauapebas (SEMURB), divulgou que a venda de flores e/ou qualquer comércio seria apenas na parte externa do cemitério. Contudo, devido ao grande movimento e a procura, foi autorizado que os ambulantes se organizassem também dentro do cemitério.

Foram celebradas duas missas pela Igreja Católica de Parauapebas uma por volta das 08h e outra as 16h, no cemitério Jardim da Saudade, localizado na estrada Faruk Salmen. Os visitantes foram deixando o local por volta das 17h30, e as 18h via-se poucas pessoas no interior do cemintário.

(Texto Luís Bezerra / Fotos: Bariloche Silva / Pebinha de Açúcar)

