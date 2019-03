Mais um acidente na PA 275, no km 43 entre Parauapebas e Curionópolis

Mais um acidente foi registrado na PA 275 entre Parauapebas e Curionópolis, uma Van da Cooperalt de Curionópolis chegou a capota mais dessa vez os danos foi apenas materiais.

Na madrugada de quinta-feira, 21, por volta das 3hs no Km 43, sentido Parauapebas á Curionópolis, a Van de Placas NKC 1866, PA Curionópolis, capotou e interditou a estrada por algumas horas, o veiculo era conduzido pelo Nacional que se identificou com o prenome de Michael para uma guarnição da PM que passava pelo local no minutos depois do acidente.

Segundo Michael, ele vinha vindo de Parauapebas com destino á Curionópolis e quando chegou ao desvio que existe no km 43, não conseguiu vê direito por estar pouco sinalizado, então bateu no lado esquerdo da pista capotando o veículo, por sorte estava somente ele e uma mulher que não identificada pela PM.

Após a guarnição da PM terem abordado o motorista e pedido documentos, o mesmo disse que não portava documentos, o que levou as autoridades solicitar reforço a Parauapebas.

Com a chegada do reforço de Parauapebas o mesmo foi conduzido até a Depol de Parauapebas para responder pelos seus atos.

Após o motorista ter sido levado preso, o dono da van chegou no local do acidente que já estava com cerca de 1km de engarrafamento, então com a ajuda de funcionários da empresa Vale conseguiram remover o veiculo e liberar o trânsito novamente.

Fotos e texto / Edson Luiz