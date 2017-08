MÁRCIA FELLIPE SERÁ ATRAÇÃO NA FAP 2017 VEJA QUEM SERÃO AS OURAS ATRAÇÕES

Saiu a lista das atrações musicais que irão se apresentar no palco oficial da Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP) realizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas (SIPRODUZ).

De 6 a 10 de setembro deverá acontecer a Feira e a previsão do lançamento oficial do evento será dia 12 de agosto, no Tatersal do Parque de Exposições Lázaro de Deus Vieira Neto.

Confira as datas e os artistas

Dia 6 de setembro (véspera de feriado): Márcia Fellipe e banda

Dia 7 de setembro (feriado): Banda gospel Discopraise

Dia 8 de setembro: Matheus e Kauan

Dia 9 de setembro: Washington Brasileiro (portões abertos)

Dia 10 de setembro: Amado Batista (portões abertos)