Marola completa 28 anos de carreira e comemora com mega programação

No dia 06 de novembro, o empresário Marola Show completa 28 anos de sucesso em todo Brasil realizando em Parauapebas mais uma super festa. Um show com 15 artistas regionais e a sensação do momento, As Coleguinhas “Simone e Simaria”. Contudo, este é só mais um capítulo da história de sucesso deste empresário.

Seu primeiro evento foi com os cantores Edelson Moura e Márcia Ferreira da rádio Nacional de Brasília, nomes que eram a sensação do momento em toda a Amazônia. Seu primeiro show começou em Serra dos Carajás, Serra Pelada e Parauapebas no ano de 1987.

A partir daí ele seguiu levando alegria a população e passou a fazer o Domingão do Marolão (Faustão depois é que copiou), e o nome Marola passou a ser conhecido por todos os músicos e bandas que olharam para o mercado do Norte recém aberto.

Um empresário

regional

Parauapebas, Marabá, Rondon do Pará, Tucuruí, Jacundá, Redenção, Conceição do Araguaia, Belém e etç… todas essas cidades passaram a ser endereço dos show que Marola contratava e levava a esses lugares com compromisso, pontualidade e os maiores artistas da época. Foi uma consequência natural de seu trabalho que rapidamente passou a ser contratado para promover shows de grandes artistas iniciantes a quem sempre fez questão de dar oportunidade nas feiras agropecuárias e em seguida passou a ser requisitado a realizar esses show em todo norte e nordeste do país.

Os grandes

artistas procuram

Marola

Amado Batista, Roberta Miranda, Chiclete com Banana, Banda Eva, Roupa Nova, Biquíni Cavadão, Fábio Junior, Latino, Zezé di Carmago e Luciano, Daniel, Ivete Sangalo, uma infinidade de bandas, duplas e cantores de sucesso nacional percorreram por Marola, em função do conceito e sinceridade e credibilidade que sai empresa Marola Show sempre deixou. E é com o reconhecimento próprio que Marola afirma que antes de todos esses nomes os grupos que lhe deram grande impulso foram Mastruz com Leite e a banda Calypso da qual foi o primeiro empresário em Belém do Pará.

Grandes Eventos

Entre fatos inéditos de sua carreira, um dos mais relevantes ocorreu em 1993, quando Marola em apenas quatro dias realizou 40 shows em dez cidades na região, foram show de Delson Moura e Márcia Ferreira, Amado Batista, Donizete, João Mineiro e Marciano, Dalvan, Roberta Miranda e banda Magníficos , todos os eventos aconteceram ao mesmo tempo no Pará, Maranhão e Tocantins, Ao final da maratona de quatro dias , todos estavam em Parauapebas e se encontraram no aeroporto de Carajás, de onde partiram pra suas cidades lotando o vôo de Varig, deixando pra trás Milionário e José Rico que não conseguiram vaga pra embarcar. Era todo mundo da arte, do show o chamado showbiz girando em torno do empresário Marola.

Agradecimentos

Atualmente constam em seu menu as grandes duplas sertanejas do Brasil, como Zezé di Carmago e Luciano, Bruno e Marrone, Victor e Leo, e as bandas, Calypso, Calcinha Preta, Engenheiro do Hawaii, Saia Rodada, Jorge e Mateus, Gustavo Lima, João Lucas e Marcello, Lucas Lucco, Avios do Forró e por ai vai, por tudo isso, Marola agradece a todos os amigos de trabalho de Parauapebas, pessoas com Jânio e Jefferson da Equipe 3, Castro da Clave de Sol, Washinton Produções, Flavio Show de Marabá, Pedro Quaresma, Arnaldo Bahia, Luciano Maia e Jalison sendo todos do Tocantins, aos locutores de Rádio e TVs, ao que colaboraram com trajetória de sucesso, sem esquecer de parceiros de outros estados, os shows mais recentes de Marola show foi com a Banda Caviar com Rapadura, Limão com Mel, Banda Kassikó, Anjo Azul, Companhia do Calypso, Gasparzinho, Neto Luxuria, Rei da Cacimbinha e agora pra comemorar seu aniversário Simone e Simaria “AS COLEGUINHAS” que já é sucesso em todo brasil, no Parque de Exposição de Parauapebas com amplo espaço para que todo se sintam a vontade, o camarote após o show será a boate com Dj Saimon e os artista da terra, venha você também beber no bar das coleguinha!!!

Festa da

Comemoração

“É muito emocionante vencer na vida, comecei lá debaixo sem nenhuma coisa fácil, mas lutei com todas as forças, pedi ajuda para várias pessoas com muita humildade, mas graças a Deus me considero um cara vencedor hoje em dia graças a Deus somos respeitados em todo Brasil e só temos a agradecer primeiramente e esse Deus maravilhoso e depois esse público que sempre prestigia nossos eventos. Sou muito feliz por isso e Parauapebas merece essa festa para a comemoramos juntos essa data tão especial” relata Marola.

