Médicos da Alegria distribuem cestas básicas no domingo de Páscoa

Para finalizar a Ação Solidária de Páscoa realizada pelos Médicos da Alegria com a ajuda de muitos parceiros na ocupação irregular da Nova Carajás, foram distribuídas 100 cestas básicas para a população carente.

O dia foi de muitas surpresas e alegria para quem ganhou uma cesta e pode passar o domingo com alimento a mesa. As cestas básicas foram conseguidas com o esforço coletivo dos amigos e integrantes da ONG, além de muitos parceiros que fizeram a sua contribuição.

“Esperamos ter plantado no coração de cada homem e mulher uma semente de Solidariedade e Fraternidade. Nossos sonhos não são individualistas. Entramos na vida de pessoas, famílias que necessitam de todo tipo de ajuda, especialmente de trabalho e moradia, juntos podemos promover sim e salvar a vida uns dos outros” disse Ana Paula, coordenadora da entidade.