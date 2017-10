Menino de 11 anos é encontrado em cela junto a preso no Piauí

No último sábado (30) um caso chocou o estado do Piauí e causou alarde em todo o País. Um garoto de 11 anos foi encontrado debaixo da cama de um detento que responde por estupro e homicídio em uma cela da Colônia Agrícola Major Cesar Oliveira, no município de Altos, norte do estado do Piauí. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí, responsável por denunciar o caso, os carcereiros, após suspeitarem da ação de um dos presos, foram verificar um dos prédios da unidade e encontraram a criança.

“O menino foi resgatado pelos agentes. Encontraram o garoto debaixo da cama do preso”, disse o vice-presidente do sindicato, Kleiton Holanda. Ainda de acordo com ele, o garoto foi deixado na cela pelos seus pais, que haviam ido visitar o prisioneiro, que era um conhecido da família.

“De acordo com uma testemunha, os pais teriam deixado o filho fora do horário de visita”, afirmou Holanda. A unidade em que o menino foi encontrado fica separada do prédio principal da penitenciária, onde estão detentos que podem sair para trabalhar em uma horta. “Não existe fiscalização nesse prédio, o que facilitou muito a entrada dos pais com o garoto sem chamar a atenção das autoridades locais”, disse.

Segundo a Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus), a visitação de crianças sem parentesco com o detento, como é o caso do menino, só é permitida se houver autorização do estado, o que não ocorreu.

O casal foi preso e levado para a Central de Flagrantes, em Teresina, onde prestaram depoimento e foram liberados posteriormente. A criança permanece sob os cuidados dos pais.

A Sejus (Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania) informou que está investigando o caso e que o preso foi isolado. A secretaria também informou que a criança passou por um exame de corpo de delito, que constatou que o menor não foi violentado.

Fonte: veja.abril.com.br