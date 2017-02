Merendeira de Parauapebas participa de cerimônia no Palácio do Planalto

A merendeira da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, Maria Arlete da Silva, vencedora da região Norte no Concurso “Melhores Receitas da Alimentação Escolar”, realizado em 2016, participou da cerimônia em que o presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciaram o reajuste dos recursos destinados à merenda escolar.

O evento, realizado na manhã da última quarta-feira (8), no Palácio do Planalto, em Brasília, contou com a presença das cinco merendeiras vencedoras do Concurso (representantes de cada uma das regiões do país), de alunos e autoridades, que ouviram do próprio presidente sobre a liberação de R$ 465 milhões para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) em 2017.

Maria Arlete afirma estar feliz em ter participado do evento e garante que o recurso será bem-vindo. “Nunca imaginei que pudesse ser tão valorizada por um trabalho que faço por amor. Ter participado do Concurso me traz reconhecimento até hoje e minha participação na cerimonia no Palácio do Planalto é um exemplo disso. Sinto-me muito feliz por tudo que tenho vivido”, afirma a merendeira.

Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 2016, a iniciativa busca valorizar o papel dos merendeiros, além de promover a formação de hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar e fora dele.

Parauapebas participou com a inscrição de 11 merendeiras, dessas, duas chegaram a grande final, mas foi Maria Arlete que conquistou o pódio da região Norte com a receita “Arroz de cuxá com charque”. Ela foi premiada com um cheque de 5 mil reais e uma viagem para o Chile.

