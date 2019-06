Merendeiras são homenageadas na jornada de Educação Alimentar e Nutricional

As merendeiras de quatro escolas da rede municipal de ensino receberam uma homenagem especial na quarta- feira (5). Elas trabalham nas escolas Luiz Magno, Novo Horizonte, Sorriso de Criança e Leide Maria Torres. A prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), preparou uma programação especial para elas, com direito à formação e homenagens.

A ação fez parte da primeira etapa da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, que trouxe o tema “Merendeira como Agente Transformador da Alimentação Escolar”, e contou com cursos de técnica dietética e nutrição, momentos de beleza, palestra motivacional e jantar.

“Essa iniciativa é muito boa, pois no capacita e nos ajuda a ter mais criatividade para servir as crianças, além do mais, eu me senti valorizada com tudo isso que nos proporcionaram”, externou Enedina Martins, merendeira da escola Luiz Magno.

Segundo a nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar da Semed, Ercília Carvalho, o objetivo desta primeira fase é justamente reforçar a importância do papel da merendeira e a necessidade da formação de hábitos alimentares e nutricionais saudáveis em prol da saúde e do bom rendimento escolar.

Ela também informou que o município tem se destacado ao participar do evento. “Ano passado, uma de nossas escolas participou da jornada e como conseguimos concluir todas as etapas, recebemos um selo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que representa a qualidade da alimentação oferecida aos alunos. Ficamos entre as cinco escolas aprovadas no Pará. Este ano, teremos três escolas participando e nosso objetivo é que todas consigam o selo. A primeira etapa foi concluída com sucesso”, comemora Ercília.

A JORNADA

A Jornada de Educação Alimentar e Nutricional é promovida pelo FNDE com o objetivo de incentivar o debate e a prática de ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, além de dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil e fundamental.

A participação do município em ações como esta mostra o quanto Parauapebas tem buscado realizar um trabalho efetivo para garantir mais qualidade na alimentação escolar dos mais de 47 mil estudantes da rede de ensino.

“O nosso prefeito quer que ofereçamos o que há de melhor para a alimentação escolar dos nossos alunos. As merendeiras são importantes nesse ciclo e esse é um processo que vamos desenvolver de forma contínua e permanente. Elas precisam ser valorizadas e motivadas para trabalhar melhor e, consequentemente, isso vai refletir na qualidade da alimentação escolar”, afirma o secretário de Educação Luiz Vieira, que ministrou um curso motivacional para os participantes do evento.

Texto: Sandra Bispo

Fotos: Lucas Dias/Messania Cardoso

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP