Mesmo com pênalti mal cobrado, Parauapebas bate clube do Desportiva com goleada

Nesta tarde de domingo (15) o estádio Rosenão no Bairro Liberdade reuniu centenas de pessoas para prestigiar a partida entre Parauapebas Futebol Clube (PFC) e o clube da Sociedade Desportiva Paraense (SDP) em uma partida válida pela segunda divisão do campeonato paraense.

Logo no primeiro tempo de jogo, o clube da Desportiva ameaçou o “Gigante de Aço” (PFC) com alguns lances, dando sinais de que daria bastante trabalho para a equipe da casa que contava com o apoio da torcida. O clube do Desportiva contava com um elenco mesclado entre jovens e experientes, já o Gigante de Aço estava com seu time titular.

O jogo terminou em 3 a 0 para o clube de Parauapebas que lidera a chave do grupo A2 junto com Carajás. Dois gols foram marcados pelo jogador Felipe Baiano (camisa 8) e o outro gol pelo jogador Aleilson (camisa 11). A goleada teria sido maior se o centroavante Monga tivesse convertido um pênalti logo no início quando o jogo estava 0 a 0.

O próximo jogo do PFC será contra o clube de Tiradentes.

Texto: Rodrigo Melo

Foto: Anderson Souza