Mineradora Vale abre mais de 450 vagas de estágios em vários municípios

São ofertadas 450 vagas de estágio nos níveis técnico e superior nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo e Maranhão.

Serão aceitas inscrições para universitários de vários cursos, entre eles Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis e Ciências da Computação. Também terão a oportunidade de se inscrever estudantes de nível técnico de mais de 20 cursos, como Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mineração e Segurança do Trabalho. A lista completa de cursos de nível técnico está disponível no site.

Interessados podem se inscrever até o dia 16 de outubro, mas os candidatos são chamados de acordo com o surgimento de vagas. O processo seletivo é composto de uma etapa de inscrição no site, prova on-line, uma dinâmica presencial e um painel de entrevistas. A Vale estimula fortemente a inscrição de pessoas com deficiência, de acordo com sua política de promover a inclusão e valorizar a diversidade.

As inscrições estão sendo realizadas através do site: www.vale.com/hotsite/PT/Paginas/estagio/programa-de-estagio.aspx