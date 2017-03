Motos recuperadas em Marabá após denúncia.

Na manhã de terça-feira (21/02/2017), após Informações repassadas pela Central do Disque Denúncia Sudeste do Pará a equipe do GTO- Grupamento Tático Operacional, composta por pelo CB Ferreira, CBPM Rocha Santos e SDPM Lira, informando que na Folha Seis, qd 58, lt 03, Bairro Nova Marabá, haveria um foragido da Justiça, resultou na localização de duas motocicletas roubadas.

Os Militares foram até o endereço denunciado e ao chegar à casa verificaram que havia duas motos roubadas no local, com restrição de Roubo e Furto, sendo uma modelo BROZ NXR 150 placa OSW- 0133 Marabá-PA, e a outra modelo Sundown/Sunter placa IOL-0097 Marabá-PA. As motocicletas foram apresentadas na delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.

