Mulher é morta a facadas dentro de casa em Natal; ex-marido é suspeito

Uma mulher de 30 anos foi morta neste domingo (22) dentro da casa onde morava, na rua Divinópolis, conjunto Vale Dourado, Zona Norte de Natal. Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima. O corpo de Teresa Raquel Borges de Oliveira foi encontrado na cama do quarto da residência, coberto por um lençol.

De acordo com a Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine), órgão da Secretaria de Segurança do Estado que dispõe dos números da criminalidade, até o sábado (20), 28 mulheres foram mortas este ano no Rio Grande do Norte. Destes casos, oito foram feminicídios, quando a vítima é assassinada por uma questão de gênero. Teresa Raquel foi a 29º de 2019.

Os familiares que encontraram a mulher dentro do imóvel disseram que ela apresentava roxidão na face. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) confirmou que ela foi morta com perfurações de arma branca.

Os parentes foram até o local depois que receberam uma ligação dos vizinhos de Teresa Raquel, informando que o ex-marido dela havia saído correndo da casa. Quando chegaram, a encontraram morta.

Josefa Borges, mãe de Teresa, disse que a filha manteve um relacionamento por 10 anos com o suspeito, porém os dois haviam rompido havia seis meses. Segundo ela, o homem não aceitava o fim da relação.

