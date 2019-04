Mulher é morta a golpes de faca

Kelrry Mouzinho, de 25 anos, foi morta a golpes de faca na manhã desta terça-feira (9), no município de Matinha, a 222 km de São Luís. Segundo a polícia, as principais suspeitas de terem cometido o crime são duas irmãs identificadas como Tainara e Tainá, que estão foragidas.

De acordo com o delegado David Noleto, durante uma festa no último domingo (7) em um povoado do município, a vítima teria se envolvido em uma discussão com as duas suspeitas, e em seguida, trocaram ofensas por meio de uma rede social.

Segundo a polícia, as duas suspeitas chegaram armadas na casa da vítima por volta das 11h. A mulher foi atingida por aproximadamente, seis golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A PM realiza buscas na região para tentar localizar as suspeitas.

Por G1 MA — São Luís, MA