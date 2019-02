Mulher é presa suspeita de dar bebida alcoólica a um bebê no MA

Deuzenir América Rodrigues Isídio, de 37 anos, foi presa na quinta-feira (14) após ser suspeita de embriagar um bebê de apenas um ano e oito meses, a 250 km de São Luís.

Segundo a polícia, Deuzenir América, que é tia e vizinha da criança, foi presa no bairro Vila Olímpica, em Santa Inês, após uma denúncia feita pela mãe do bebê.

Em depoimento, a suspeita negou que tenha cometido o ato e disse que ela estava bebendo em sua residência quando o bebê, que estava brincando em companhia de outras crianças, pegou algumas latas de cerveja que estavam sendo jogadas no chão pela suspeita e começou a beber o líquido que restava nas latas.

Ainda de acordo com Deuzenir, ao perceber o que o bebê estava fazendo ela decidiu levá-la para a sua casa, onde ela mora com a sua família, e foi dormir. Ela disse que acordou com o som do veículo da polícia em frente a casa dela e com a presença da mãe do bebê dentro do carro policial acusando-a de ter dado a bebida para a criança. Ela negou a acusação, mas ainda assim foi levada pelos policiais a Delegacia Regional de Santa Inês, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil já está apurando o caso que também já foi comunicado ao Conselho Tutelar da cidade de Santa Inês.

Por G1 MA — São Luís