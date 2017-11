Na cidade de Parauapebas, cabo da PM mata cunhado após discussão com esposa

Por volta das 22h de Domingo (5) o cabo da PM André Luiz, lotado atualmente no Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas baleou e matou seu cunhado Francisco Graciano Junior de 24 anos. A vítima chegou a ser socorrida e deu entrada no Hospital Geral de Parauapebas porem veio a falecer algumas horas depois.

De acordo com a apuração da Polícia Militar, a tragédia aconteceu na casa do cabo da PM André, que discutia com sua esposa também da Polícia Militar, momento em que seu cunhado entrou na briga para defender a irmã e acabou tendo sua vida ceifada. A arma utilizada no crime foi a arma funcional do cabo da PM, André Luiz, que alvejou a vítima com um disparo na cabeça, impossibilitando qualquer esboço de reação do cunhado Francisco.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve presente no local poucos minutos depois da tragédia ter ocorrido. Prestaram socorro à vítima e logo em seguida dirigiu-se para a 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas. A arma utilizada na tragédia foi apresentada na delegacia porem o acusado e cabo da PM André, se evadiu da cena e até o fechamento desta matéria ainda se encontra foragido.

A esposa de André também compareceu na delegacia e prestou seu depoimento onde dizia não saber do paradeiro do então marido.

André Luiz já tinha 7 anos de farda na Polícia Militar.

Texto: Rodrigo Melo