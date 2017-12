Natal solidário: Torneio de futebol beneficente será realizado no estadio Rosenão

Visando sempre promover um natal solidário para famílias carentes do município, o SENAI Parauapebas juntamente com seus colaboradores estão realizando um torneio de futebol beneficente.

O tão esperado torneio, acontecerá neste domingo (17) as 8h00 no estadio Rosenão localizado na avenida Santa Catarina no bairro Liberdade.

O evento que contará com quatro times, sendo as equipes de futebol da Secretaria Municipal de saúde de Parauapebas; Imprensa de Parauapebas; Enferrujadinho Esporte Clube (Colaboradores VALE SA) e o SENAI de Parauapebas.

O evento beneficente tem como objetivo arrecadar roupas e brinquedos a serem doados para famílias carentes do município.

De acordo com um dos organizadores do evento, Alysson Negreiros, colaborador do SENAI, ” A ideia do evento surgiu no SENAI Parauapebas em dar um natal mais feliz à varias pessoas e recentemente fizemos um evento em Carajás, onde pudemos arrecadar varias cestas básicas, e neste torneio beneficente decidimos convidar mais parceiros e realizar um quadrangular dos amigos” relata Alysson.