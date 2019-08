Nova escola e modernização: ensino médio receberá investimentos em Canaã

Em convênio inédito, Município e Estado do Pará entram em acordo para a reforma e ampliação das escolas estaduais João Nelson dos Prazeres Henriques e Irmã Laura de Martins Carvalho; uma escola técnica também será construída

Segundo o prefeito Jeová Andrade, a parceria tem o objetivo de garantir aos estudantes de Canaã a mesma qualidade de ensino e conforto disponibilizado na rede municipal, durante o ensino fundamental. O convênio será assinado nos próximos meses.

Na manhã desta quinta-feira (29), Jeová Andrade se reuniu em seu gabinete com a equipe da Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários da Secretaria de Educação do Estado do Pará (DRTI/Seduc), que irá visitar as unidades de ensino que serão revitalizadas.

Ficou acertado em acordo discutido neste mês com o Governador do Estado do Pará, Hélder Barbalho, que o Município será responsável pela reforma e ampliação dos prédios, enquanto o Estado do Pará assumirá o mobiliário, equipamentos e a disponibilização dos servidores, tanto nas escolas que serão revitalizadas, quanto na nova unidade de ensino a ser construída.

A escola de ensino técnico deve ser construída no bairro Jardim Europa e deverá ser implantada segundo o conceito de uma unidade educacional de vocação ecológica.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br