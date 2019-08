Novo conselho de habitação é eleito durante conferência

As sete entidades que vão compor o Conselho Municipal de Habitação no biênio 2019/2021 foram eleitas durante a V Conferência Municipal de Habitação, realizada na sexta-feira (23). Conforme regulamento, o conselho é formado por 14 conselheiros, dos quais sete são indicados pelo governo e o restante pelas entidades eleitas na conferência.

O prefeito Darci Lermen participou da abertura do evento e falou sobre a importância da iniciativa para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao setor. A conferência também foi prestigiada por representantes do governo municipal, do legislativo e de diversos segmentos da sociedade.

“O processo da conferência foi iniciado com a publicação das convocações das entidades, com as devidas orientações. Em seguida, ocorreu todo o processo de inscrição e avaliação das entidades aptas e inaptas. No processo de eleição dos novos integrantes do conselho, somente as entidades participam da votação”, detalhou Eliene Paixão, secretária da comissão organizadora da conferência.

Com o tema “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”, os participantes da V Conferência de Habitação discutiram, avaliaram e propuseram diretrizes para as políticas públicas habitacionais, por meio de eixos temáticos, assuntos interligados ao tema central.

Entidades eleitas

As entidades titulares eleitas foram: Associação Central dos Moradores dos bairros Jardim Ipiranga, Tropical I, Tropical II e Adjacências – ACMBJIT (61 votos); Associação dos Moradores do Residencial dos Minérios e Vila Nova I e II (60 votos); Associação da Comunidade Palafitas de Parauapebas PA – ASCOPA (53 votos); Associação de Moradores, Moradoras e Desenvolvimento do Campo da Agricultura em Palmares II – ASMODAP (52 votos); Associação de Moradores do Complexo VS-10 (48 votos); Associação Ramos Parauapebense de Karatê Educacional Parauapebas / PA – ARPAKE (46 votos); Instituto Botiê Xickrin (41 votos).

Os suplentes do conselho de habitação eleitos foram as seguintes entidades: Instituto de Desenvolvimento Social Maria da Glória Ferreira – IDMGF (34 votos); Associação de Moradores do Bairro Jardim Novo Horizonte – (34 votos); Grupo de Apoio a Moradia Popular de Parauapebas – GAMPP – (34 votos); Instituto de Desenvolvimento Social Sonho do Lar (33 votos); União Municipal dos Estudantes de Parauapebas – UMESPA (32 votos); Associação do Bem Estar Social de Parauapebas – ABESP (28 votos); Centro de Desenvolvimento Comunitário – CDC (27 votos); Associação de Moradores do Bairro Cidade Jardim (7 votos); Instituto Desportivo e de Desenvolvimento Humano e Social de Parauapebas – IDDHSP (0 votos).

Texto: Karine Gomes / Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP