Novo diretor do DMTT é apresentado oficialmente na sede do órgão

O novo diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (Dmtt) foi apresentado oficialmente por Glauber Mota, secretário de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão. João dos Santos Moura Monteiro foi muito bem recebido por todos estiveram na cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira, 13. João Monteiro é agente de trânsito de carreira desde 2007 e reside em Parauapebas há 17 anos.

“Recebi o convite com muita satisfação da atual gestão municipal e pretendo honrar essa confiança dando o nosso melhor para a comunidade de Parauapebas. Nossa missão frente ao departamento é fortalecer o tripé: engenharia, fiscalização e educação no trânsito porque certamente assim estaremos garantindo mais segurança, conforto e mobilidade aos usuários do trânsito em nossa cidade”, disse o novo diretor.

“Nomear um agente de carreira para comandar o departamento é um ponto muito positivo do governo municipal, uma vez que identificamos no perfil do Monteiro as qualidades técnicas e conhecimentos necessários para que ele possa desenvolver de forma brilhante a sua missão de gerir o DMTT. Tenho certeza que todos estarão empenhados para juntos proporcionar o melhor atendimento a todos os munícipes dessa cidade”, garantiu Glauber Mota.

Texto: Amparo Borges

Fotos: Piedade Ferreira

Semsi/Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP