Novo Secretário Municipal de Saúde debate com a imprensa questões para a melhoria da Saúde em Parauapebas

Aconteceu hoje quinta-feira (21) no Hospital Regional de Parauapebas (HGP) a coletiva de imprensa do novo Secretário Municipal de Saúde, o Coutinho.

O secretário esteve debatendo vários assuntos para a melhoria da saúde na cidade de Parauapebas e ressaltou que por mais que tenham alguns problemas internos e externos, estarão procurando com urgência, soluções para resolver de melhor forma e de uma maneira que a população esteja de acordo. Coutinho ressaltou também que ele e toda a equipe do hospital trabalhará com tamanha transparência com a sociedade.

“Mesmo com o interesse do Município em regionalizar o HGP, isso não será possível a curto nem a médio prazo, minha maneira de trabalhar é preventivamente, ouvindo a equipe e juntos buscamos soluções”, afirmou o recém empossado Secretário Municipal de Saúde, José das Dores Couto, o Coutinho.

Coutinho também comentou sobre alguns casos de “super-salários” e de nepotismo afirmando que não mais existirão casos desse tipo em sua gestão e que cada profissional receberá de acordo com o trabalho feito.

O novo secretário ainda comentou que só ontem quarta-feira (20) sentou na cadeira e ainda não teve tempo de diagnosticar todos os problemas que ele reconhece serem muitos, mas que espera com a ajuda da equipe técnica que foi montada, detectar cada um dos impasses no prazo possível e resolve-las.

“Todos temos uma árdua missão e, mais do que sorte, lhes desejo sucesso”. Uma das falas finais de José das Dores Couto, Secretário Municipal de Saúde.

Texto e fotos: Rodrigo Melo