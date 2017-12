O tão aguardado Centro Cultural de Parauapebas é inaugurado

Teatro com capacidade para 200 pessoas, sala de dança e áudio visual, biblioteca e ambiente para exposição foi inaugurado em Parauapebas no sábado, 09, pela Prefeitura Municipal de Parauapebas por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e Vale.

A obra foi executada pela Vale em acordo com o Ministério Público do Trabalho, todos os espaços já estão equipados e prontos para serem usados, o Centro Cultural dispõe ainda de dois camarins coletivos e dois individuais (masculino e feminino), vestiários completos (masculinos e femininos) para atender aos alunos, banheiros adaptados, bilheteria para eventos e uma estrutura de mezanino para área técnica com sala administrativa.

A inauguração contou com a presença do prefeito Darci Lermen (PMDB), deputado Gesmar Costa (PSD) vereadores e grupos culturais com lindas apresentações de Carimbó com Raízes Parauara, Retumbá, Xuatê Carajás e Tradições culturais. Uma linda apresentação da orquestra Valdemar Enrique foi destaque nessa noite.

Localizado na rua Um, S/Nº, Quadra Especial (Loteamento Alvorá, atrás do Partage Shopping), bairro Apoena, o novo espaço cultural é uma grande conquista para o munícipio e para os grupos culturais.

(Samara Guimarães)