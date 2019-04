Operação cumpre dezenas de mandados de prisão contra criminosos no Pará

Cerca de 60 mandados de prisão foram cumpridos no Pará nesta quarta-feira (24) pela Polícia Civil. As prisões, de acusados de roubo, homicídio, estupro, delitos relacionados ao crime organizado, entre outros, fazem parte da Operação #PC27, que é realizada simultaneamente em 27 unidades federativas.

Segundo a polícia, das 60 prisões, 46 foram realizadas no interior do estado. Cerca de 300 policiais civis participaram da operação nas ruas de Belém, região metropolitana da capital e em todas as regiões do interior do Pará.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça dos respectivos estados, após um trabalho de investigação. Cada uma das polícias realizou levantamentos de inteligência para possibilitar as prisões.

Ainda de acordo com a polícia, entre os presos estão Alex Cardoso da Silva, 21 anos, e Diego Silva da Silva, 20 anos, com mandados de prisão preventiva decretados pela 4ª Vara Penal de Ananindeua. Eles são acusados da autoria do latrocínio (roubo seguido de morte) de Fábio José Tenório Silveira, morador da comunidade quilombola do Abacatal, em Ananindeua, em janeiro de 2019.

