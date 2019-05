Palmares 2 está conectada com o mundo

Compartilhar no Facebook

A programação do aniversário de 31 anos de Parauapebas continua e a comunidade da Palmares 2 está em festa com a chegada do Programa Vilas On-line. O programa de internet gratuita para a população do governo municipal instalou 12 pontos de acesso na localidade.

Jorge Neri, morador da comunidade e presidente da Associação de Produção e Comercialização dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Palmares (Aprocpar), lembra que a reivindicação é antiga e agora vira realidade. “Temos três escolas aqui. Acessar a internet é fundamental para a Educação. Também será possível utilizar outros serviços e dependendo da internet pode ser utilizada inclusive para programas de geração de renda, para formação e capacitação profissional. É muito importante sermos a primeira comunidade a receber o serviço e esperamos que todas as comunidades rurais tenham acesso a internet de qualidade. É um momento especial, vemos que é possível realizar ações de governo que incluem as comunidades da zona rural”.

O secretário municipal de Planejamento, João José Corrêa, explicou como vai funcionar o cadastramento dos usuários. “Assim que o usuário acessar a rede vai aparecer uma página onde ele vai preencher o cadastro. Feito isso, ele recebe e salva uma senha e passa a ter acesso à internet”, detalhou João.

O secretário ainda reforçou que a iniciativa é um marco no processo de comunicação das comunidades rurais, “é uma forma de aproximar as famílias, de possibilitar negócios. Aqui nós temos um link dedicado, o que garante mais qualidade”. Cerca de 200 pessoas terão acesso simultaneamente na internet do “Vilas on-line”.

O prefeito Darci Lermen comemora junto com a comunidade, “esse é o projeto que ajuda a melhorar a qualidade de vida. As crianças vão poder pesquisar na internet. A informação agora é muito rápida. Antes o agricultor precisava ir na cidade para dá um recado para o filho que está estudando lá, agora não vai ser mais necessário. Agora eles vão está ligados com o mundo inteiro. Estou muito feliz por isso. Democratizar o acesso à informação para nós é fundamental”, afirma.

Mais investimentos na Palmares 2

Outras ações como o asfaltamento e serviços de drenagem nas ruas também serão iniciados nas próximas semanas na Palmares 2.

