Pará participa de Fórum Nacional de Governadores, em Brasília

O governador Helder Barbalho participou, nesta terça-feira (26), do segundo encontro do Fórum Nacional de Governadores, em Brasília (DF). O encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu os demais chefes dos executivos estaduais no Palácio do Buriti, para tratar da definição de medidas emergenciais de ajuda financeira aos Estados.

As reuniões entre os governadores são realizadas a cada dois meses e, dentre as pautas que devem ser discutidas nas próximas agendas do grupo, constam a manutenção e a ampliação dos repasses de fundos, como o Penitenciário Nacional (Funpen) e o de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Na ocasião, Paulo Guedes afirmou que o governo federal vai elaborar um plano de recuperação fiscal para ajudar os estados em 30 dias. Na conversa com o ministro, que durou mais de três horas, os governadores ouviram ainda a proposta de antecipação de recursos federais para incentivo de medidas locais de ajustes, como a privatização de ativos estaduais.

A expectativa, segundo os governadores, é que a proposta de recuperação fiscal e a de reforma da Previdência sejam aprovadas até o começo do próximo semestre. Porém, para os presentes ao fórum, é necessário aprofundar o debate sobre determinados pontos da reforma.