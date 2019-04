Parauapebas brilha na feira latino-americana de turismo

Os produtos e serviços turísticos de Parauapebas atraíram e agradaram o público que visitou o estande do município na World Travel Market Latin America. O evento ocorreu de 2 a 4 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. Além do café de açaí, queijo de búfala e cerveja artesanal, também foram apresentados artesanatos cerâmicos decorativos e utilitários, artefatos e pintura corporal indígena.

A secretária de turismo de São Lourenço (MG), que tem uma das principais Rotas dos Cafés Especiais do país, aprovou a degustação do Café de Açaí. “Achei o estande maravilhoso e único. É a única cidade que está presente aqui, com exceção das capitais. Estão de parabéns pela iniciativa, achei os produtos que vocês trouxeram deliciosos, principalmente o café”, disse Joana Coelho.

O secretário adjunto de Turismo do Maranhão, Hugo Veiga, se surpreendeu com a apresentação de Parauapebas. “Foi uma surpresa positiva ver que o município acredita na atividade turística. Países do mundo inteiro conseguiram sair dos seus momentos de crise através do turismo. E olhar que um município ainda pequeno consegue se apresentar de maneira muito bonita na feira é surpreendente, nos causa orgulho. O futuro que vejo no plantio da semente do turismo em Parauapebas é um fruto dos mais brilhantes”, avaliou.

Legislativo na WTM

Representando a Câmara Municipal de Parauapebas, os vereadores Joelma Leite, Rafael Ribeiro e Zacarias Marques também visitaram o estande do município. Eles aprovam a iniciativa do governo e reforçaram o compromisso com a destinação de emendas parlamentares para fomentar essa nova matriz econômica.

“É uma grande oportunidade de aprendizado estar aqui nessa feira. A atividade turística é geradora de renda e a gente tem que apoiar. Já contribuo com emendas parlamentares e vou aumentar minha contribuição ano que vem. Quero ver Parauapebas em todas as feiras internacionais desse país, quiçá do exterior. Parauapebas tem que entrar nesse circuito internacional e gerar renda para o município”, frisou a vereadora Joelma.

Zacarias ressaltou o papel fiscalizador dos vereadores na feira, “Fiquei muito orgulhoso, feliz e satisfeito ao chegar aqui e encontrar não só um estande bonito, mas o comprometimento de toda equipe. Nosso papel nessa feira foi fiscalizar e percebi que estamos no caminho certo ao destinar emendas parlamentares para incentivar o turismo. A gente volta com nossa bagagem muito mais cheia de esperança”.

“Só tenho a parabenizar a prefeitura por esse investimento e dizer que isso é necessário e importante. Parauapebas precisa de novas matrizes econômicas e o turismo é um caminho. Uma feira dessa envergadura oferece a Parauapebas a visibilidade que o município precisa e merece para se consolidar nesse ramo”, destacou Rafael Ribeiro.

Parcerias

A participação do estande de Parauapebas na WTM Latin America 2019 é uma iniciativa do governo municipal, por meio do Departamento e Conselho de Turismo de Parauapebas, em parceria com as Cooperativas de Ecoturismo de Carajás e Mulheres de Barro, Queijaria Cosa Nostra, Café de Açaí da Perina, Eon Cervejaria, aldeia Djudjêkô, Tometur Turismo, Skyway Tour, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Coordenação Municipal de Uso Público da Floresta Nacional de Carajás.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP