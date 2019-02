Parauapebas ganha novos engenheiros civis

Eles colaram grau em uma organizada cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal de Parauapebas, que contou com a presença de familiares e autoridades.

A noite da última quinta-feira, 21, foi de muita comemoração para os novos 29 engenheiros civis de Parauapebas. Eles colaram grau em uma organizada cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal de Parauapebas, que contou com a presença de familiares e autoridades.

O evento marcou a conclusão da terceira turma de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará (UFPA) no município, iniciada em 2014 e ofertada por meio de convênio firmado entre a universidade e a prefeitura.

Ingrid Fernandes levou a família para prestigiar o momento que marca o início de uma nova etapa em sua vida. Ela é fiscal de urbanismo e viu na graduação a possibilidade de crescimento profissional. “Eu percebi que este era um campo muito bom de trabalho. Criar um projeto e vê-lo se desenvolvendo, ter um bom resultado financeiro e, além disso, contribuir de forma técnica para o desenvolvimento do município é algo gratificante”, afirma.

A nova engenheira, que se diz agradecida e realizada, pois já vislumbra possibilidade de novas atuações profissionais, acredita que parcerias como a que possibilitou a oferta do curso são fundamentais para o desenvolvimento do município e de sua população. “Essas parcerias permitem que pessoas como eu, que residem no município, possam fazer um curso superior de altíssima qualidade sem sair da cidade. Isso traz inúmeros benefícios, como o aumento do nível educacional de sua população e a qualificação de mão de obra local”, afirma a profissional.

O secretário de Educação, Luiz Vieira, marcou presença no evento. Para ele, a colação representa uma grande conquista. “São vinte e nove profissionais formados por uma universidade de renome, que é a UFPA. Isso enriquece muito o nosso município”, afirma o gestor, sinalizado a possibilidade da implantação de novas turmas. “O município quer continuar com essa parceria. A proposta para a implantação de novas turmas já esta sendo avaliada e, em breve, deverá ser deferida. Tenho o compromisso, que foi recomendado pelo prefeito, de impulsionar a educação, desde a básica até a superior”.

O diretor-adjunto do Instituto de Tecnologia (Itec) da UFPA, Hito Braga de Moraes, na ocasião representando o reitor da instituição, Emanoel Tourinho, concedeu a outorga de grau aos formandos. Em seu discurso, ele parabenizou os alunos pela conquista e à prefeitura pela iniciativa. “A solenidade de colação de grau é um momento ímpar. Estão todos de parabéns! Quem também está de parabéns é a Prefeitura de Parauapebas, que idealizou essa parceria com a UFPA para tornar este sonho em realidade”.

A UFPA mantinha até ano passado, por meio de contrato celebrado com a Prefeitura de Parauapebas, uma turma de Direito (a terceira no município), uma de Engenharia Civil (a terceira) e uma de Engenharia Mecânica (a primeira), esta a qual deverá colar grau no próximo mês.

Texto: Messania Cardoso

Fotos: Arquivo dos alunos

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP