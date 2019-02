Parauapebas recebe visita de agências de turismo

Representantes de agência de turismo dos estados do Rio de janeiro e São Paulo desembarcaram esta semana em Parauapebas a fim de conhecer o potencial turístico do município.

O grupo foi recebido na tarde desta terça-feira, 12, pelo prefeito Darci Lermen em seu gabinete. Durante a conversa, marcada pela descontração e curiosidades em torno dos costumes e cultura da região, o prefeito falou sobre os investimentos no município.

“Temos que oferecer condições para que os nossos visitantes cheguem à Parauapebas e encontrem uma cidade com infraestrutura adequada e estamos trabalhando para isso. Um exemplo, são os grandes projetos de macrodrenagem que vão contribuir com tratamento de esgoto e abastecimento de água gerando bem estar de moradores e visitantes”, destaca Darci.

Neucedir Valério, que é de uma agência de turismo do Rio de Janeiro, conta que conheceu o potencial turístico de Parauapebas durante uma feira internacional de turismo realizada em São Paulo. A partir do evento, Valério iniciou uma mobilização das agências do Sudeste do país que de imediato se interessaram e resultou nesta visita.

“No Brasil são poucas as prefeituras que realmente investem no turismo como estamos vendo em Parauapebas. Nós temos que mostrar o Brasil que o brasileiro não conhece. E eu tenho certeza que muitos vão sair daqui com outra imagem de Parauapebas e do Pará depois dessa experiência”, declara Valério entusiasmado.

Rotas Turísticas

Hoje Parauapebas conta com cinco Rotas Turísticas. O City Tour (visita a pontos turísticos na cidade) e as Rotas das Águas, Carajás, Indígena e do Búfalo (na zona rural do município). Todas elas serão vivenciadas pelo grupo ao longo dessa semana.

“Nos últimos dois anos, Parauapebas avançou de forma bastante significativa na área do turismo devido ao trabalho desenvolvido pelo Departamento Municipal de Turismo e dos nossos parceiros. Juntos trabalhamos de forma incansável com o objetivo de apresentar Parauapebas para o Brasil e para o Mundo”, conclui Marcos Alexandre, coordenador do Detur.

Texto: Anne Costa

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP