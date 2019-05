Parauapebas sedia Brasileirão de Karatê Esportivo

Dentro da programação dos 31 anos de Parauapebas, o município sediou o Campeonato Brasileirão de Karatê Esportivo. A abertura oficial do evento foi realizada no Ginásio Poliesportivo e contou com a participação de autoridades, de representantes das confederações nacionais da categoria, atletas de 4 a 60 anos e pais empolgados na torcida.

Gilles Willemin, presidente da confederação brasileira de Karatê, CBK, ficou muito feliz com a realização do evento em Parauapebas, “é muito importante o trabalho que o município tem feito com as categorias de base, nos projetos. Também é visível a qualidade que os competidores têm apresentado”. O município tem mais de 300 atletas de karatê nas escolinhas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Para o Secretário de Esporte e Lazer do Estado, Arlindo Silva, “é um prazer saber que o Pará está acolhendo o karatê aqui em Parauapebas”. Esta competição é a primeira fase do Campeonato Nacional de Karatê e garante vagas em 223 categorias para a 2ª fase que ocorrerá em agosto no Ceará.

O município tem um histórico de atletas campeões, entre eles o Pedrinho Cunha, de apenas sete anos, que é campeão mundial da categoria na Escócia. O Pedrinho é motivo de orgulho para a cidade. “Quando o Pedrinho começou no karatê ele tinha quatro anos e meio de idade. Nós o colocamos em aulas particulares e intensificamos os treinamentos. Nós trilhamos o caminho para a conquista de todos os títulos até agora”, comemorou Waldivino Cunha, pai do atleta.

A competição reuniu 1.300 atletas, de 15 estados brasileiros, com a organização do Instituto Ágape de Karatê e apoio da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

Resultado Geral por estado

1º lugar – Pará teve 115 medalhas de ouro, 136 de prata e 183 de bronze; 2º lugar – Ceará ; 3º lugar – Maranhão; 4º lugar – Bahia; 5º lugar – Santa Catarina.

Texto: Andréa Reis

Fotos: Piedade

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP