Parceria com Senar e Senac deve ampliar oferta de qualificação profissional em Parauapebas

Representantes da prefeitura de Parauapebas estiveram em Belém esta semana para reunião com as equipes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) buscando o fortalecimento do Programa Municipal de Desenvolvimento de Emprego e Renda.

Vívia Costa de Castro, Gerente Estadual do CEP – Ações Móveis / SENAC, acolheu as solicitações de oferta de qualificação profissional para a população e manifestou interesse nesta parceria, “a partir de agora todo o processo depende tão somente dos trâmites legais”, afirma.

Já o superintendente regional do Senar, Walter Cardoso, recebeu dos representantes da prefeitura a solicitação de implantação do Curso Técnico em Agronegócios na cidade de Parauapebas, “temos muito interesse em implantar e ampliar cursos da Escola da Terra e promover assistência técnica e apoio por meio de aprendizagens ao homem e mulher do campo, com foco na formação de jovens”, ressaltou Walter.

Girlan Pereira da Silva, Coordenador Especial de Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), enfatiza os ganhos com a agenda em Belém, “as reuniões com o SENAR e SENAC foram positivas e promissoras. Possibilitaram ações articuladas para o desenvolvimento do Programa de Qualificação Profissional Urbana e Rural”.

