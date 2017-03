Parlamentares solicitam melhorias na infraestrutura da cidade

Três das proposições apresentadas na sessão da Câmara Municipal na última quinta-feira (2) tinham como foco melhorias na infraestrutura de Parauapebas.

Bairro Rio Verde

Por meio da Indicação nº 010/2017, Maridé Gomes (PSC) solicitou a construção de um bueiro e a recuperação asfáltica da Rua São João, no Bairro Rio Verde. Segundo o vereador, a referida via está praticamente intrafegável, com vários buracos e água empoçada, causando danos aos moradores da localidade.

“Ainda gera insegurança à população, tendo em vista que as casas de vários moradores alagam quando chove. Além disso, há o risco de transmissão de doenças pelo contato com água contaminada. Diante do exposto, solicito o reparo como forma de garantir melhor qualidade de vida e de locomoção para as pessoas que moram e transitam na Rua São João”, argumentou Maridé Gomes.

Bairro Liberdade II

Em seguida, Francisca Ciza (DEM) apresentou a Indicação nº 011/2017, na qual pediu saneamento básico, iluminação pública e a recuperação, com pavimentação asfáltica, das ruas Fernão Dias, Axixá, Bacabeira e Embaúba, no Bairro Liberdade II.

“Solicito a realização dessas ações em regime de urgência, em especial na Rua Axixá, que permanentemente oferece risco aos moradores e a todos que por lá transitam, pelo fato de rolarem pedras, barro e enxurradas morro abaixo”, destacou a vereadora.

Lixeiras subterrâneas

Por fim, o vereador Joel do Sindicato (DEM) propôs, na Indicação nº 013/2017, a realização de um estudo técnico para analisar a viabilidade da instalação de lixeiras subterrâneas nas praças públicas do município.

De acordo com o parlamentar, este tipo de coleta é considerado um dos mais eficientes, com melhor custo benefício e sustentável. Além disso, conta com o incentivo educacional à população da coleta seletiva, pois o sistema conta com a disposição de dois centros de coletas distintos, um para o lixo orgânico e outro para os recicláveis, no mesmo conjunto.

“Provoco o Poder Executivo para começarmos a trazer ao nosso município ações que possam nos destacar na melhoria das condições socioambientais. Alternativas que, além de serem inovadoras, reduzam os gastos com serviços públicos e contribuam com a geração de empregos e oportunidades de inovação”, relatou Joel do Sindicato.

Encaminhamentos

As três proposições foram aprovadas e serão encaminhadas para análise do prefeito Darci Lermen, com cópias para os secretários responsáveis.

