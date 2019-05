Passeata reforça combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Compartilhar no Facebook

Em alusão a 18 de maio, Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura de Parauapebas realizou na manhã desta sexta-feira (17), uma passeata para alertar a sociedade sobre esses casos de violência e reforçar a importância de denunciar.

“O principal problema nos casos de violência contra crianças e adolescentes é a falta de denúncia. Estamos chamando a sociedade para não ficar em silêncio para que tenham coragem para falar e denunciar”, afirma Fabiano Marinho, coordenador da Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

Depois da passeata, usuários dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e PIPA deram um show no palco com apresentações teatrais e paródias. A programação contou ainda com a participação da ONG Rádio Margarida de Belém, que durante a semana esteve em várias escolas das zonas urbana e rural. Estudantes de escolas públicas, particulares e de projetos sociais também prestigiaram a programação e deram um show de participação.

“A professora trabalhou o tema com a gente e produzimos os cartazes e faixas”, conta Gisele Castro, estudante da escola Euclides Figueiredo.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente”, e por este motivo, a sociedade deve estar engajada nas ações que visam garantir os direitos deste público.

Além do Disque 100 (Disque Direitos Humanos) que é nacional, a comunidade de Parauapebas pode denunciar os casos de abuso e exploração sexual para o Conselho Tutelar I (9 9909-6300), Conselho Tutelar II (98807-7740) ou pelo Disque Denúncia (3312-3350).

“Temos que unir forças para combater essa violência contra as crianças e adolescentes”, diz a estudante Camila Santos de 10 anos.

Ainda durante a programação, a Semas recebeu oficialmente um veículo entregue pela VALE, fruto de um convênio firmado com a Prefeitura de Parauapebas em compensação pela implantação do Ramal Ferroviário. “Vai nos ajudar ainda mais no atendimento à população, potencializando os serviços socioassistenciais oferecidos pelo município, principalmente os voltados ao Abrigo Esperança”, conclui o secretário Jorge Guerreiro.

Sobre 18 de maio

A Campanha Faça Bonito, é uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Anualmente, a Campanha tem um dia Nacional de mobilização, o dia 18 de Maio. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.

Texto: Anne Costa

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP