Polícia Militar prende quarteto acusado de assalto e seqüestro

Na madrugada de domingo (02), uma guarnição da Polícia Militar (PM), composta pelo Sgt/PM Pimentel e o SD/PM Lopes, apresentou na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas uma quadrilha composta por quatro meliantes acusados de sequestrarem e tomar de assalto quatro pessoas da mesma família no bairro União. Trata-se de Cassio Henrique de Oliveira Santos, 28 anos, Antônio do Carmo Sena Junior, 23, Márcio Cutrin dos Santos, 22, e Romildo Farias Teles, 18.

O crime ocorreu por volta das 21h00, de sábado, 1º, quando as vítimas deixavam a sorveteria Chiquinho Sorvete e foram abordadas pelos bandidos que estavam de arma em punho. Toda a família foi obrigada a ir para o banco de trás do veículo tipo Corsa Classic, de cor prata, e foi abandonada na PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás.

As vítimas foram conduzidas até a delegacia por uma equipe de policiais militares, onde confirmaram a denuncia do crime e detalharam os momentos horríveis que passaram nas mãos dos bandidos.

Entretanto, a PM deu a reposta à sociedade e em menos de 24h conseguiu colocar os assaltantes na cadeia, quando realizavam uma ronda de rotina e percebeu que o carro citado trafegava tranquilamente pela Rodovia PA-160. Os policiais deram início a uma perseguição que teve fim no Bairro Cidade Nova, com a prisão do quarteto.

Romildo Farias alegou que não estaria se sentindo bem e pediu para que fosse levado ao hospital. Então, após ser atendido e medicado o bandido conseguiu empreender fuga. Porém, os outros três foram denunciados de assalto mediante sequestro. Mas, o nacional que atende por Cassio Henrique foi acusado também de ato libidinoso, pois enquanto a quadrilha conduzia as vítimas para fora do centro urbano ele tocava nas partes íntimas de uma das mulheres.

Texto: Luís Bezerra

Fotos: Redes Sociais